tmw La leggenda Hansi Muller: “Temo Ibra e Rebic ma spero in un 2-1 per l’Inter”

vedi letture

Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb, Hansi Muller, grande ex nerazzurro, ha parlato del derby e anche dei pericoli rappresentati dal Milan: “Temo sempre il fenomeno Ibra. Riesce a dare una certa mentalità alla squadra ed è una garanzia per fare i gol. Calhanoglu è anche bell'assist-man ma mi piace anche Rebic che a Francoforte era andato molto bene. Ha velocità e tecnica, anche lui sa fare la differenza al pari di Hernandez".

E le chance scudetto dell'Inter?

"Come dicevo, la Juve non mollerà e io mi auguro per i tifosi che il campionato sia aperto fino alla fine. Spero naturalmente che il derby lo vinca l'Inter, penso ad un 2-1. Potrebbe essere un passo importante verso lo scudetto. Mi fa piacere che l'Inter vada forte anche per Lele Oriali: sta funzionando bene anche con il suo apporto e con il lavoro di Conte e della squadra. Mi ricordo sempre che Lele è stato un gran personaggio nerazzurro, un professionista al cento per cento e avrà messo il suo timbro su questa squadra. Mi dispiace tanto che il derby non avrà 90mila spettatori, anche i ragazzi in campo avrebbero dovuto provare quell'atmosfera speciale”.