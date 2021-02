tmw La Roma convinta da Mirante: Pinto pronto al rinnovo col portiere

Antonio Mirante, per la Roma, è diventato una garanzia. In panchina nelle ultime gare, l'estremo difensore arrivato dal Bologna è entrato nei cuori dello spogliatoio della Roma e anche della nuova proprietà dei Friedkin. In scadenza di contratto, seguito per questo da diverse società, l'ultima emersa sulle frequenze di radiomercato il Milan, ha convinto tutti in questi anni nella Capitale. Sa farsi trovare pronto in caso di bisogna e per questo la Roma è pronta a mettere sul piatto un rinnovo: il dg Tiago Pinto, dopo aver valutato la rosa del club e le prospettive future dei giocatori, sembra deciso a dare l'ultima luce verde per mettere nero su bianco con Mirante. Perché la storia del portiere a Roma vada avanti, ben più che da 'semplice' dodicesimo.