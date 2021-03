tmw Lazio, caso tamponi: processo rinviato a venerdì 26 marzo alle ore 11

vedi letture

Il processo per il caso tamponi della Lazio è stato rinviato a venerdì 26 marzo alle ore 11. Non è dunque andata in scena la prima udienza, vista la mancanza di imputati, dovuti alla trasferta dei biancocelesti a Monaco di Baviera in Champions League e la contemporanea assemblea di Lega. O meglio, tecnicamente l'udienza iniziale si è svolta, ma è stata soltanto l'occasione per l'avvocato Gentile, il legale della Lazio, di chiedere e ottenere il rinvio.

La società capitolina è stata deferita per possibili violazioni del protocollo anti-Covid prima della gara contro il Torino.