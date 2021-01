tmw Lazio, fissate per domani le visite di Musacchio: il difensore arriverà oggi a Roma

vedi letture

Visite già programmate per Mateo Musacchio alla Lazio. Il difensore, che arriverà dal Milan, svolgerà i test nella giornata di domani, prima di firmare per i biancocelesti e mettersi subito a dispozione di Simone Inzaghi in vista della seconda parte della stagione. L'accordo è di sei mesi di contratto con indennizzo al Milan da 1 milione, poi opzione per altri due anni. Con il giocatore che già oggi sarà nella Capitale.