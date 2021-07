tmw Lazio, Hysaj ora è a un passo: pronto un contratto quadriennale agli ordini di Sarri

Elseid Hysaj è a un passo dalla Lazio. Come raccolto da TMW, il laterale albanese - svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio - è pronto a firmare un contratto quadriennale coi biancocelesti per riabbracciare così il suo mentore Maurizio Sarri in panchina.