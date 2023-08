tmw Lazio, l'arrivo di Isaksen sblocca Cancellieri all'Empoli: prestito con diritto di riscatto

L'arrivo di Isaksen alla Lazio sblocca la cessione di Matteo Cancellieri all'Empoli. Come raccolto da TMW infatti, nella giornata odierna c'è stato un incontro fra Empoli e Lazio per accelerare la trattativa. L'affare dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa si può chiudere nei prossimi giorni.

Nei giorni scorsi il patron del Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, aveva speso parole d'elogio per il giocatore: "È un profilo che si adatta bene al nostro modo di fare. Parliamo di un giocatore con potenzialità importanti, secondo me assolutamente inespresse. Mi sembra in una situazione importante in cui non riesce a esprimersi per quelle che sono le sue potenzialità, ma bisogna capire se possiamo permettercelo o meno e noi ancora non lo abbiamo capito bene".