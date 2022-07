tmw Lazio, non solo Maximiano per la porta: intesa totale con Provedel. Lo Spezia su Falcone

vedi letture

Sono ore di grande lavoro per il calciomercato in entrata della Lazio. Dopo aver annunciato quest'oggi il doppio rinforzo Romagnoli-Gila in difesa ed aver già definito l'acquisto di Luis Maximiano dal Granada, i biancocelesti sono pronti a chiudere un altro colpo in porta.

Forte pressing su Ivan Provedel dello Spezia, con il quale i capitolini hanno già un accordo totale. Una volta partito quest'ultimo, i liguri andrebbero a prendere Wladimiro Falcone dalla Sampdoria.