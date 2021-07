tmw Lazio, preso il giovane Zazza ex Ascoli. Tutte le operazioni condotte finora nel vivaio

L'ultimo colpo in casa Lazio per quanto riguarda il settore giovanile è Matteo Zazza, difensore centrale classe 2005 che arriva dalla Nuova Tor Teste in prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno ha militato nell'Ascoli. Ora andrà con l'under 17 del nuovo mister Massimiliano D'Urso. Ben strutturato, piede destro, elegante nelle movenze, già convocato nella rappresentativa under 15.

Le altre operazioni messe a segno finora sono i gemelli Umberto ed Edoardo Seghetta (17) dall'Accademia Calcio Terni, entrambi centrocampisti offensivi, ed una vasta rappresentanza di 2007 con il centrale difensivo Diego Francioli proveniente dalla stessa squadra, Francesco Fazio, centrocampista a tutto campo del Ciampino, e da fuori regione Giuseppe De Martino della Real Casarea.