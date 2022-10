tmw Lazio, rifinitura in corso, domani la sfida con lo Sturm Graz: tutti a disposizione di Sarri

Rifinitura in corso per la Lazio, che dopo aver vinto e convinto a Firenze contro la Fiorentina, si prepara per la sfida di domani contro lo Sturm Graz, una gara importantissima per i biancocelesti in Europa League. Tutti a disposizione per mister Sarri.