tmw Lazio, vicinissimo il Felipe Anderson-bis: cartellino a zero, rivendita futura al West Ham

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è ormai vicinissimo il ritorno alla Lazio del brasiliano Felipe Anderson. Cavallo di ritorno, per il trasferimento dell'esterno classe ’93 a Roma dovrebbe essere messa in scena una formula abbastanza particolare: il cartellino sarà ceduto a costo zero dal West Ham, con però il 50% della cifra della futura rivendita che sarà destinato agli inglesi.