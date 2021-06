tmw Le spagnole irrompono su Simy del Crotone: contatto col Betis Siviglia

Quello di Nwankwo Simy è uno dei nomi più richiesti sul mercato. La punta del Crotone, recordman dei gol con la maglia dei pitagorici nell'ultima Serie A, è tra i più ricercati in Italia. E non solo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbero arrivati contatti tra gli intermediari e il Betis Siviglia. La società andalusa non è però l'unica in Liga interessata al nigeriano e adesso un futuro in Spagna sarebbe concreto e possibile per la punta in uscita dal Crotone. Per il quale le sirene dalla A sono sempre forti, dal Genoa in poi, ma che adesso hanno la forte concorrenza iberica.