tmw Leao tra rinnovo e infortunio. Il portoghese spera di esserci per il ritorno in Champions

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, come raccontato su queste colonne , procede spedita. Nei prossimi giorni l'entourage del giocatore riprenderà nuovamente i contatti con la società rossonera per definire quello che pare un accordo ben impostato da 6,5 milioni fino al 2028 con clausola da 150 milioni che resterà nel contratto. Intanto Leao è fermo per un'elongazione che, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, lo porterà con tutta probabilità a saltare sia la gara di mercoledì che la prossima di campionato contro lo Spezia.

L'obiettivo della formazione di Stefano Pioli è quello di provare ad averlo in campo per la gara di ritorno di Champions League, crocevia delicatissimo per la stagione e per i sogni del Milan. Leao stesso dovrebbe forzare e accelerare di molto i tempi per provare a esserci entro questa settimana, infatti.