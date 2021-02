tmw Liverpool, ecco Kabak. È in partenza adesso, la foto

Il grande colpo per la difesa del Liverpool è Ozan Kabak. Il difensore è ufficialmente un rinforzo per la retroguardia di Jurgen Klopp. Operazione curata dall'agente Fazil Ozdemir insieme all'intermediario George Gardi, il centrale è adesso in volo per Liverpool su volo privato, pronto a lasciare Gelsenkirchen. Questi gli scatti di Tmw