tmw Lungoyi torna al Lugano in prestito dalla Juve per 18 mesi. Ceduto anche Monzialo

vedi letture

Incroci di mercato tra Juventus e Lugano. I bianconeri hanno preso la seconda punta classe 2000 Christopher Lungoyi: contratto di 4 anni e mezzo, affare già ufficiale, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com lo svizzero nato a Kinshasa resterà in prestito in Svizzera per diciotto mesi. Non solo: la società bianconera ha ceduto a titolo definitivo al Lugano il giovane Kevin Monzialo, ventenne già in prestito al Lugano.