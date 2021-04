tmw Marini tra il serio e lo scherzoso: "Scudetto Inter in bacheca. E' già in esposizione..."

vedi letture

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Giampiero Marini, grande ex nerazzurro, ha detto sull'Inter tra il serio e lo scherzoso. "Ha già lo scudetto in bacheca, è in esposizione...(ride, ndr). Può capitare che incontri delle difficoltà, ma penso che a livello strutturale sia la più forte. Lo è dal punto di vista tattico, fisico e tecnico e lo sta dimostrando. La squadra era partita male perchè non aveva metabolizzato la sconfitta in finale di Europa League, poi però ha recuperato Skriniar, la difesa si è risistemata, Eriksen ha fatto vedere le sue qualità enormi. Il futuro è roseo"

Intanto è cambiato il logo..

"Sì, ogni tanto bisogna rinnovare, è giusto. Le polemiche? In Italia quelle ci sono sempre"