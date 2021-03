tmw McKennie rivelazione di questa Juve: il monito di Pirlo e un adeguamento ora possibile

Weston McKennie è tra le sorprese positive di questa Juventus. Arrivato a sorpresa lo scorso agosto, il suo acquisto a settembre fu evidenziato soprattutto perché aveva occupato lo slot da extracomunitario. Quella che sarebbe potuto essere di Luis Suarez e invece aveva già occupato lo statunitense, con un trasferimento che in casa bianconera adesso fa sorridere tutti.

Acquistato dallo Schalke 04 in prestito con diritto/obbligo di riscatto da valutare a fine stagione, McKennie ha convinto tutti e Fabio Paratici ha addirittura anticipato il suo acquisto a questa settimana, con un comunicato che ha confermato il trasferimento ora a titolo definitivo del centrocampista classe '98.

"Il suo riscatto non mi ha sorpreso", ha detto Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus quest'oggi in conferenza stampa s'è a lungo soffermato su di lui e gli ha voluto mandare un messaggio ben preciso: "L'abbiamo scelto noi per le sue caratteristiche, lo abbiamo seguito e sapevamo che aveva queste giocate. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato, questo è un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato al top ha sbagliato tutto e non è giusto per il suo cammino".

Un pensiero che, per la verità, non sfiora il giocatore. Le cronache da Vinovo parlano di un ragazzo benvoluto da tutti diventato ben presto anche indispensabile sul rettangolo verde: 31 partite, 5 gol e 2 assist fin qui. Soprattutto, quella capacità di saper interpretare tutte le fasi di gioco che nel calcio di Pirlo è condizione essenziale.

Obiettivo di McKennie è adesso portare avanti nel migliore dei modi questa stagione. E nel frattempo la Juventus, dopo averlo riscattato (contratto fino al 2025), valuterà anche un adeguamento del contratto. Per riconoscergli quanto fatto in questa prima stagione, per blindarlo a lungo al progetto bianconero, per evitare che questa estate possano arrivare club in grado di tentarlo con un ingaggio molto più alto rispetto ai 2.5 milioni di euro netti a stagione attuali.