tmw Milan, anche Maldini è arrivato a Reggio Emilia. Il dt in hotel con la squadra

Anche il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini è arrivato a Reggio Emilia dove i rossoneri sono in ritiro in hotel. Cori e incitamenti anche per l'ex capitano da parte dei tifosi, accorsi sotto l'albergo per far sentire la loro vicinanza alla squadra in vista della sfida scudetto contro il Sassuolo. Di seguito il video di TMW.