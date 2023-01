tmw Milan arrivato in ritiro: stasera la sfida contro la Roma a San Siro. Le foto

Cresce l'attesa in casa Milan in vista della sfida di questa sera contro la Roma a San Siro. Come di consueto, per le partite casalinghe, i rossoneri trascorreranno la giornata in un hotel vicino al Meazza e come raccolto da TMW i giocatori sono arrivati da pochi minuti nella sede del ritiro che li accompagnerà fino al momento di raggiungere lo stadio.