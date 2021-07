tmw Milan, Brahim Diaz è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri

È arrivato in questi minuti a Casa Milan Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime due stagioni in prestito, con i rossoneri che si sono assicurati il diritto di riscatto.