tmw Milan-Cagliari per la Champions: i tifosi rossoneri caricano la squadra in pullman

Questa sera il Milan si gioca più di una semplice partita contro il Cagliari, visto che in caso di successo per la squadra di Pioli si spalancherebbero matematicamente le porte della prossima Champions League. Un appuntamento da non sbagliare, come hanno voluto ricordare i tanti tifosi che si sono ritrovati fuori dallo stadio Meazza per dare la carica ai loro giocatori del cuore, passati all'interno del pullman. Ecco il video del nostro inviato.