tmw Milan, i tifosi caricano la squadra in vista della decisiva sfida con l'Atalanta

Il Milan si prepara alla decisiva sfida con l'Atalanta, valida per un posto in Champions. I tifosi rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per caricare la squadra in vista dell'importantissima sfida di questa sera.