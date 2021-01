tmw Milan, il punto sulle uscite: per Duarte offerte dall'estero, su Conti c'è il Parma

Il Milan continua monitorare il mercato dei difensori, in attesa del possibile affondo decisivo per l'obiettivo Simakan ed è pronto a definire una volta per tutte il rinnovo di Calhanoglu. In tutto questo, però, ci sono anche le possibili uscite. Tra queste, ci sono da registrare delle manifestazioni di interesse per Leo Duarte (il brasiliano ha offerte dall'estero) e per Andrea Conti (c'è anche il Parma).