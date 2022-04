tmw Milan-Investcorp, trattativa avanzata: il fondo potrebbe però cedere subito, i dettagli

Arrivano notizie che riguardano il Milan e la cessione del club rossonero da parte di Elliott a Investcorp. La trattativa da 1,1 miliardi di euro procede in modo serrato: le parti sono in fase di due diligence e il closing potrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Le novità, raccolte da Tuttomercatowe.com, riguardano però il ruolo che dovrebbe avere il fondo con sede in Bahrain sul futuro del Milan.

Investcorp come... Advisor?

Quello che arriva alla redazione di TMW è che Investcorp, tra le ipotesi, potrebbe non essere il proprietario di lungo corso futuro del Milan. Sta trattando lui l'acquisizione del club da Elliott ma le notizie riguardano la presenza di un'importante famiglia araba alle spalle. Il ruolo di Investcorp potrebbe non essere dunque da compratore ma quasi a sua volta da 'advisor' per passare la società di mano per una cessione senza frazionamenti ma con un acquirente alle spalle.

Investimento long term o acquisizione e cessione?

Due dunque le strade ma se fino a oggi sembrava 'certo' il ruolo potenzialmente a medio-lungo termine di Investcorp alla guida del Milan dalla prossima stagione, l'altra via che emerge oggi è da tenere sott'occhio. Perché tra le ipotesi non c'è solo quella di frazionare poi la spesa tra i suoi tanti investitori e finanziatori del fondo ma anche quella di trovarne uno solo, sembra in Arabia (non in Bahrain) a cui passare di mano il club.