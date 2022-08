tmw Milan, l'agente di Tonali lascia la sede: concluso l'incontro per il rinnovo

E' finito da qualche minuto l'incontro avvenuto oggi a Casa Milan tra Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, e la dirigenza rossonera. Come raccolto da TMW, poco fa il procuratore ha lasciato la sede dopo aver discusso del prolungamento. Non una giornata decisiva per la definizione della cosa, ma un summit interlocutorio per aggiornarsi.