tmw Milan, la squadra in partenza per la Germania: domani la sfida al Borussia Dortmund

vedi letture

Il Milan di Stefano Pioli va alla caccia della prima vittoria nella fase a gironi della Champions League e la squadra è arrivata da pochi minuti in aeroporto per volare in Germania. Domani sera è infatti previsto il fischio d'inizio della sfida contro il Borussia Dortmund, dove i rossoneri cercheranno i tre punti dopo il pareggio all'esordio contro il Newcastle a San Siro. Non saranno a disposizione Kalulu, Loftus-Cheek, Caldara, Krunic e Bennacer, con Pioli che sta pensando alle varianti soprattutto a centrocampo.