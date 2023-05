tmw Milan-Leao, Lille e Sporting cercano l'accordo: per il rinnovo la svolta è vicina

Sale la fiducia in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Nelle ultime ore sta infatti cambiando la posizione del Lille, che ha avviato il colloqui con lo Sporting CP per trovare una soluzione alla multa da 20 milioni di euro relativa al trasferimento del talento ora in forza ai rossoneri. Il club francese ha aperto alla possibilità di cercare un'intesa con la dirigenza portoghese. Insomma si è aperto un varco importante in questa vicenda, che va avanti da molto tempo.

Rinnovo in vista

In realtà i rapporti tra Leao e il Milan sono sempre stati ottimi e il giocatore ha sempre espresso la sua volontà di rimanere in rossonero. Rafael ha in linea di massima già dato l'ok alla proposta di rinnovo da 7 milioni di euro. La chiave resta l'accordo tra Lille e Sporting ma Il fatto che le due società abbiano iniziato a parlarsi su questo argomento è un primo forte segnale. Insomma c'è un po' più di ottimismo e questa non può che essere una buona notizia per il Milan. Presto ci potrebbero essere novità. La strada si sta aprendo, adesso è giunto il momento di imboccarla per arrivare ad una felice conclusione. Leao e il Milan sono sempre più vicini.

