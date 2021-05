tmw Milan, Maignan alle visite per l'idoneità sportiva. Ultima parte di test per il portiere

Seconda parte di visite mediche, quella per ottenere l'idoneità sportiva, per Mike Maignan che è arrivato da poco per svolgere gli ultimi test prima di andare a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime 5 stagioni.