tmw Milan, Mandzukic arrivato in hotel: dormirà nel quartiere generale della Juve a Milano

Continua la serata milanese di Mario Mandzukic. L’attaccante croato, che domani firmerà col Milan, è arrivato pochi minuti fa presso l’albergo meneghino dove passerà la notte. Curiosamente, si tratta di Palazzo Parigi, ovvero l’hotel che normalmente la Juventus (soprattutto con il ds Paratici e i suoi collaboratori) utilizza quale punto di riferimento a Milano in periodo di calciomercato e non solo. Quale miglior modo di salutare il passato per approdare al futuro?