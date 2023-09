tmw Milan, massaggi e terapie oggi per Pulisic e Musah: i due saranno in gruppo da domani

Christian Pulisic e Yunus Musah sono gli ultimi calciatori rossoneri ad aver raggiunto Milanello per sottoporsi a massaggi e terapie: per loro, come già scritto, allenamento in gruppo a partire da domani. Nella giornata di oggi al centro sportivo hanno lavorato invece i rientranti Rafa Leao, Theo Hernandez, Maignan, Thiaw e Krunic.

Olivier Giroud ha svolto anche oggi una seduta di allenamento personalizzata come da programma. L'attaccante francese dopo il problema accusato in Nazionale sta bene e domani, quando inizieranno le prove tattiche in vista del derby, dovrebbe essere in gruppo.