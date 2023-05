tmw Milan-Massara, lavori in corso per il rinnovo: la situazione

vedi letture

Il Milan e Frederic Massara, prove di futuro ancora insieme. Il dirigente può restare in rossonero per altri due anni oltre la scadenza fissata al 2024. E così va verso il rinnovo del contratto. Si lavora per proseguire il rapporto. C’è la Juventus alla finestra, anche se al momento Giuntoli è in pole rispetto a tutti gli altri candidati. E il Milan pensa di blindare il suo direttore sportivo…