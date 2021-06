tmw Milan, occhi puntati sul talento danese Daramy: il Salisburgo però è in vantaggio

Il Milan guarda al presente e al futuro. I rossoneri sarebbero in corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante Mohamed Daramy, classe 2002 in forza al Copenaghen. Il club danese chiede 10 milioni per lasciarlo partire: sulle sue tracce ci sono anche Bayer Leverkusen, Lipsia, Salisburgo e Siviglia, con gli austriaci favoriti.