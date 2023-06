tmw Milan, offerta per Skhiri. Decisione dopo il rientro dalla Nazionale: le cifre della proposta

Questa sera si giocherà Algeria-Tunisia, un'amichevole che potrebbe essere importante anche per il Milan. Perché nelle ultime ore è stata recapitata una proposta da parte dei rossoneri per Ellyes Skhiri, centrocampista che vedrà il suo contratto con il Colonia scadere al prossimo 30 giugno. Si tratta di una occasione di mercato, visto che molti club - anche la Roma - lo hanno messo nel mirino, sebbene l'appeal del Milan sia in questo momento più alto.

C'è la Premier League

Oltre alla proposta del Milan c'è il Crystal Palace che lo ha seguito con forza. E la partita di oggi non è qualcosa di secondario: perché Skhiri ha chiesto tempo per pensare alle due proposte, perché giocare in Inghilterra è il sogno di tutti i calciatori, ma dall'altro il blasone pende sicuramente dalla parte del Milan. Così la decisione è stata rimandata al rientro dalla Nazionale. Poi ci saranno le inevitabili vacanze, ma una risposta è attesa nei prossimi giorni.

L'offerta

Il Milan ha messo sul piatto un triennale da due milioni di euro all'anno, più l'opzione per il quarto. Skhiri è un centrocampista ventottenne che può giocare anche da mezz'ala e, in questa stagione, ha siglato sette reti in Bundesliga, tutte da mediano e tutte da gennaio in poi, confermando quindi la propria evoluzione e la propensione negli inserimenti.