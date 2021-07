tmw Milan, oggi nuovo summit col Brescia per Tonali. Distanza di 5 milioni: il punto

Nuovo incontro in giornata tra Brescia e Milan per il trasferimento a titolo definitivo nel club rossonero del centrocampista classe 2000 Sandro Tonali. Le parti sono pronte a trovare un accordo, anche se la trattativa dopo la scadenza dei termini per il riscatto è ripartita da zero.

Il Milan che un anno fa pagò 10 milioni di euro per il prestito vuole versarne nelle casse del Brescia altri 10 più il cartellino di Giacomo Olzer per chiudere la trattativa. Cellino ne chiede 15 e per questo - al momento - permane una distanza di 5 milioni di euro tra domanda e offerta. Nuovi contatti nei prossimi giorni, Maldini e Massara spingono per chiudere il prima possibile.