tmw Milan, rifinitura in vista del BVB: non c'è Leao, premio speciale per Olivier Giroud

Milan in campo per la rifinitura in vista dell'importantissimo match contro il Borussia Dortmund in Champions League. Presenti col gruppo a disposizione di Stefano Pioli anche Ismael Bennacer e Francesco Camarda, i quali tuttavia non potranno essere convocati per la sfida di domani sera. Assenti gli altri infortunati, a cominciare da Rafael Leao che quindi non recupera per la gara contro i tedeschi. Oltre al portoghese, out anche Sportiello, Kjaer, Caldara, Kalulu, Pellegrino e Okafor.

L'inizio della seduta ha visto la squadra riunirsi al centro del campo, col tecnico Pioli e l'ad Furlani che con l'occasione hanno premitato Olivier Giroud per le sue 100 presenze in maglia rossonera: il francese in questo lasso di tempo ha messo insieme 40 gol e 14 assist e domani sera, dopo l'assenza per squalifica con la Fiorentina, tornerà a guidare l'attacco del Diavolo.