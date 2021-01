tmw Milik e il Marsiglia: manca solo il via libera del Napoli. I dettagli sulla trattativa

"Stiamo lavorando, vedremo chi avrà più pazienza". Cristiano Giuntoli ha dipinto così oggi la trattativa per Arkadiusz Milik dal Napoli al Marsiglia ma quel che non è detto è che ora dipende tutto gli azzurri. Perché l'Olympique Marsiglia si è spinto anche oltre il possibile per raggiungere un sogno, come il centravanti polacco. Il direttore sportivo Pablo Longoria ha convinto la proprietà a investire soldi importanti, 9 milioni più bonus, per arrivare alla punta che è fuori dal progetto azzurro e che per lo più va in scadenza in estate. Il lavoro degli intermediari, insieme alle società e all'agente è stato costante, giornaliero. Tra Milik e il Napoli la rottura era così forte che portare un'offerta così pesante a gennaio sembrava impossibile. Però l'OM ci ha creduto fortemente e ora, anche con le dichiarazioni di ieri a Telefoot, il club francese passa la palla a De Laurentiis.

Il Marsiglia ha alzato l'offerta per Milik

La formula Il Marsiglia si è spinto al massimo con l'offerta, con quel che la proprietà ha messo a disposizione della dirigenza per un giocatore di valore internazionale ma comunque in scadenza a giugno e in rotta con la società. Milik ha accettato la Francia e ora tutto dipende dal Napoli. Dopo che le altre parti hanno fatto il possibile per rendere il trasferimento realtà, la concretizzazione o meno dipenderà solo dalla società azzurra. Ora il club di De Laurentiis dovrà sedersi con chi rappresenta il giocatore per firmare il rinnovo per due stagioni: una formalità ma che permetterà all'OM di prendere Milik in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza, in modo da spostare poi anche il peso a bilancio del giocatore più avanti. Questioni meramente tecniche, i soldi sono sul tavolo e c'è anche il sì totale da parte del giocatore. Tutti aspettano solo l'ultima risposta del Napoli, che può arrivare già domani.