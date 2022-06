tmw Monza, offerta al Verona per Casale: 10 milioni tra parte fissa e bonus

Il Monza è sempre più attivo sul mercato. Dopo l’arrivo di Ranocchia, il club di Berlusconi sta cercando di chiudere per un altro difensore. In questo momento è in pole position Nicolò Casale. Su di lui lavora da tempo la Lazio ma, nelle ultime ore, il Monza si è fatto avanti pesantemente con un’offerta di 10 milioni di euro comprensivi di bonus. E adesso attende una risposta dall'Hellas Verona.