tmw Napoli, l'uscita di Gaetano dipende da Veiga: in pole c'è il Frosinone

Gianluca Gaetano in attesa di notizie da... Gabri Veiga: il centrocampista campione d'Italia andrà via in prestito qualora dovesse concludersi la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per il trasferimento in Italia della mezzala spagnola. Le offerte per acquistarlo a titolo temporaneo: ci sono sulle sue tracce soprattutto Empoli e Frosinone, coi ciociari attualmente in vantaggio.

Come detto, però, il Napoli darà il via solo dopo l'acquisto del centrocampista spagnolo che ad oggi non è stato ancora perfezionato perché non è stato ancora definito l'accordo né col club galiziano né con gli agenti del calciatore.

In uscita dal Napoli c'è anche Diego Demme: il centrocampista tedesco è sempre più vicino all'Hertha Berlino anche se la trattativa non è ancora chiusa.