tmw Napoli, Ounas al Lille per 3 milioni: il giocatore firmerà un contratto triennale

vedi letture

Adam Ounas è vicinissimo a salutare il Napoli. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club partenopeo ha trovato l'accordo con il Lille per il trasferimento a titolo definitivo del classe '96 in Ligue 1 per 3 milioni di euro più 2 di bonus e il 40% sulla futura rivendita. Il giocatore sta definendo in queste ore i dettagli del suo contratto, con l'algerino che dovrebbe firmare un accordo triennale fino al 2025 con i francesi.