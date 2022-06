tmw Napoli, sempre attuale il nome di Kim Min-Jae: nuovi contatti, ma richiesta alta

Il Napoli resta in pressing per il centrale sudcoreano Kim Min-Jae, in forza al Fenerbahce. Nelle ultime ore sono stati riallacciati i contatti, parallelamente all'operazione Ostigard, anche se la richiesta dei turchi resta tra i 15 e i 20 milioni.