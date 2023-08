tmw Natan al Napoli: confermate le viste domani a Roma, poi andrà in ritiro. Le ultime

Il Napoli ha scelto il giocatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Kim Min-Jae dopo la sua partenza con direzione Monaco di Baviera. Sfumato Danso, primo obiettivo nella mente di Rudi Garcia, il Napoli nelle ultime ore ha dato l'accelerata decisiva ed immediata per Natan Bernardo de Souza, meglio conosciuto come Natan, centrale brasiliano di proprietà del Red Bull Bragantino.

Visite confermate, tutti i dettagli. Classe 2001 adattabile anche a esterno sinistro, in stagione il giocatore ha collezionato fin qui 26 presenze. Il Napoli per acquistare il suo cartellino ha investito circa 10 milioni di euro, mentre al giocatore verrà fatto firmare un contratto di 5 anni. Tutto confermato per quanto riguarda le visite mediche col Napoli: domani il 22enne sosterrà le visite mediche a Roma, per poi raggiungere i nuovi compagni nel ritiro a Castel di Sangro. La nuova avventura in Italia agli ordini di mister Rudi Gracia sta per iniziare.