tmw Niente Roma per Azmoun? Il Bayer Leverkusen fa sul serio: si tratta sul prezzo

Sardar Azmoun, obiettivo di mercato della Roma, è anche nel mirino del Bayer Leverkusen, che sta provando ad accelerare. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, l'operazione non è ancora chiusa, perché i tedeschi stanno trattando sul prezzo del cartellino con lo Zenit San Pietroburgo. I russi chiedono almeno 20 milioni di euro ma essendo in scadenza nel 2022 la volontà del Bayer è quella di cercare di abbassare il costo. Il giocatore ha già dato l'ok per il trasferimento.