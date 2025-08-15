Ufficiale Bologna, c'è anche l'annuncio: Torbjorn Heggem è un nuovo giocatore dei rossoblù

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il difensore Torbjorn Heggem è un nuovo giocatore del Bologna. Norvegese classe 1999, Heggem arriva dal West Bromwich Albion a titolo definitivo dopo che la società felsinea ha sborsato circa 7 milioni di euro per metterlo a disposizione del proprio tecnico Vincenzo Italiano. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito dei rossoblù:

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Bromwich Albion FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Torbjørn Heggem.

Primo norvegese della storia del club, difensore centrale di piede sinistro classe 1999, Torbjørn è adattabile anche in veste di terzino sinistro. Molto abile sui palloni alti grazie alla sua fisicità, è veloce e possiede anche una buona tecnica di base. Heggem è un prodotto del settore giovanile del Rosenborg e prima di approdare al West Bromwich Albion nell’estate 2024, il difensore passa per il Ranheim, il Sandnes e il Brommapojkarna in Svezia. In Inghilterra ha disputato il campionato di Championship, collezionando 45 presenze, ed è ormai in rampa di lancio, tanto da essere stabilmente convocato dalla sua Nazionale da ottobre ’24”.