Roma, Manu Koné è il sacrificio per il doppio colpoin attacco Sancho-Bailey: i dettagli

In casa Roma è tempo di riflessioni, strategie e, se necessario, sacrifici. La possibile cessione di Manu Koné, centrocampista francese che ha conquistato subito spazio e fiducia nel progetto giallorosso, rischia di essere dolorosa sotto il profilo tecnico, ma potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare un doppio colpo offensivo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, con i fondi ottenuti dalla sua partenza, la Roma punta con decisione su Jadon Sancho, esterno inglese di talento in uscita dal Manchester United. Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento nella Capitale, preferendolo a offerte arrivate dalla Turchia. Tuttavia, l’operazione resta complicata: Sancho guadagna circa 8,5 milioni netti a stagione e i suoi agenti avrebbero chiesto commissioni molto elevate. Il contratto con lo United scade nel 2026, e per il prestito servirebbe prima un rinnovo che spalmerebbe l’ingaggio. Nonostante tutto, la Roma ha presentato un’offerta da 23 milioni, bonus inclusi.

Parallelamente, Leon Bailey rimane un obiettivo concreto. L’esterno giamaicano dell’Aston Villa, che ha impressionato proprio contro la Roma in amichevole (4-0 il finale a Walsall), è considerato un profilo simile a Lookman per velocità e dribbling. L’ex Bayer Leverkusen è più a suo agio sulla fascia destra, ma può adattarsi a sinistra: Gasp lo vede come un elemento prezioso per il suo sistema offensivo. La proposta è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.