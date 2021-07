tmw Nizza scatenato: ora Hamouma e assalto a Kluivert. Thuram può rinnovare, via Dolberg?

Il Nizza del nuovo allenatore, Campione di Francia, Christophe Galtier, è protagonista del mercato transalpino insieme a Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia. Il club nizzardo ha definito ieri sera l'arrivo di Calvin Stengs dall'AZ Alkmaar. Un colpo importante in attacco ma non è finita qui: la società vuole un altro esterno, o forse anche due per il 4-4-2 del tecnico ex Lille. Romain Hamouma , svincolatosi dal Saint-Etienne, sembra vicino e l'intesa sarebbe a un passo.

ORA KLUIVERT: FILO DIRETTO CON RAIOLA Non sarebbe il solo. In Serie A è stata fatta un'offerta anche per Jeremie Boga del Sassuolo ma le richieste del club neroverde, che sta facendo muro sull'addio dell'ivoriano, hanno portato il club a discutere con Mino Raiola (agente anche di Calvin Stengs) di Justin Kluivert. La proposta risale agli scorsi giorni, l'esterno della Roma preferirebbe tornare al RB Lipsia ma il club francese sta cercando di essere convincente proponendo un prestito con diritto di riscatto superiore a 10 milioni di euro e un ingaggio importante per il figlio d'arte. Contatti, quelli con Raiola, propedeutici anche al rinnovo di contratto di Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio della leggenda Lilian, accordo in scadenza nel 2022.

VIA DOLBERG? Non solo entrate e obiettivi. Non è considerato incedibile il centravanti della Danimarca, Kasper Dolberg, ma da Nizza fanno sapere che parte solo per una proposta indecente. Su Dolberg c'è il Crystal Palace di Patrick Vieira. Poi le altre uscite: sulla lista dei partenti la società nizzarda ha messo Myziane Maolida e Stanley Nsoki, punta e terzino sinistro, tra i nomi top con le valigie in mano.