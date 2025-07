Ufficiale Nizza, nuovo rinforzo per Haise: dal Rapid Vienna ecco lo svedese Isak Jansson

vedi letture

Nuovo innesto per il Nizza. La formazione della Costa Azzurra ha ufficializzato l’ingaggio dal Rapid Vienna dell’attaccate svedese Isak Jansson. Il direttore sportivo rossonero Florian Maurice ha accolto il giocatore: "Rappresenta uno degli investimenti che volevamo assolutamente fare. Abbiamo monitorato attentamente le sue prestazioni la scorsa stagione. Siamo convinti che possa apportare un valore aggiunto concreto alla nostra squadra.

Isak è un giovane con del potenziale, ma ha anche esperienza. Dimostra impegno in campo. È in grado di giocare in tutti i ruoli offensivi, con una preferenza per l'ala sinistra, il suo lato debole. Fisicamente, è potente e capace di impegnarsi molto, oltre ad essere abile in area di rigore". Il giocatore ha poi commentato: "Sono molto felice e orgoglioso di firmare per l'OGC Nice", ha dichiarato il nuovo Aiglon. "Dopo i colloqui con i dirigenti e l'allenatore, sono convinto di aver preso la decisione giusta. Sono consapevole che il club ha grandi ambizioni, sia in Ligue 1 che in Europa. Sta a me fare tutto il possibile per aiutare la squadra a crescere e rendere orgogliosi i tifosi".

Il presidente Jean-Pierre Riviere ha dichiarato: "Come Gabin, Juma e Yehvann, Isak corrisponde al profilo che cercavamo, sia dal punto di vista sportivo che umano. È un giocatore con un forte spirito di squadra. È talentuoso e capace di portare freschezza al gruppo. Gli do il benvenuto nel club e gli auguro ogni successo con noi".