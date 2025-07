Ufficiale Empoli, dal Nizza arriva Ilie. In azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto

Nuovo volto in casa Empoli, con il club azzurro che ha fatto sapere "di aver raggiunto l’accordo con l'Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur (il Nizza, ndr) per l'acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Rareș Andrei Ilie.

Nato a Bucarest il 19 aprile 2003, Rares Ilie cresce nel settore giovanile della Rapid Bucarest dove fa il suo esordio in prima squadra a settembre 2020, nella vittoria per 2-1 con il Pandurii. Nella stagione successiva Ilie gioca la sua prima gara nella massima serie romena collezionando in totale 27 presenze con due gol e cinque assist. Nell’estate 2022 viene acquistato dal Nizza, con cui fa l’esordio in Ligue 1 alla prima di campionato. A metà anno viene ceduto in prestito al Maccabi Tel Aviv, prima di approdare nella seguente stagione, sempre in prestito, al Losanna in Super League, totalizzando 29 gare, con 3 gol e 3 assist.

Inizia la scorsa stagione con il Nizza per poi concluderla al Catanzaro in Serie B: 12 presenze in campionato con 3 assist più 3 presenze ai playoff. Ilie ha giocato nelle nazionali giovanili romene dalla Under 18 all’Under 21. Proprio con l’Under 21 ha partecipato all’ultimo campionato Europeo disputato in Slovacchia".