tmw Non solo Pisa. Per Claudio Chiellini della Juventus spunta anche l'ipotesi Empoli

Sono giorni decisivi per il futuro della Juventus. Per la panchina di Andrea Pirlo, ma anche per le figure dirigenziali: da Fabio Paratici a Federico Cherubini e Matteo Tognozzi, tutti sono ancora in attesa. Compreso Claudio Chiellini, per il quale è già emerso negli scorsi giorni l'interesse da parte di un Pisa che ha ambizioni importanti anche a livello di scouting e mercato. Non solo: sempre in Toscana, su Chiellini ci sarebbe l'interesse anche dell'Empoli neopromosso in Serie A che potrebbe presto affiancare un altro uomo mercato al ds Pietro Accardi, fresco di rinnovo triennale.