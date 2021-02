tmw Non solo Rugani: il Bologna accelera anche per M'baye Niang dal Rennes

Non solo Daniele Rugani, per il quale l'accordo è dietro l'angolo. Il Bologna darà 1 milione di euro al Rennes per liberarlo dal prestito, andrà alla Juventus che lo girerà agli emiliani. Questione di dettagli ma non è finita qui. M'baye Niang, dopo l'accordo totale tra Genoa e club francese, ha rifiutato la destinazione ligure. Motivi personali, improvvisamente soggiunti quando pareva tutto destinato alla fumata bianca, adesso il Bologna si è inserito sul giocatore: stessa formula, in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Il Rennes è pronto a dare il benservito alla punta, come già fatto sapere dal club al ragazzo. Manca solo il suo sì per diventare il nuovo attaccante cercato dal Bologna.