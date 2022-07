tmw Novità sul mercato della Roma: contatto per Wilfried Zaha del Crystal Palace

C'è un nome nuovo che, secondo quanto raccolto in Inghilterra da Tuttomercatoweb.com, la Roma sta valutando con forza per il suo attacco. E' il nazionale ivoriano Wilfried Zaha del Crystal Palace, una lunghissima carriera in Premier League proprio con le Eagles con cui ha giocato ben 429 partite segnando 84 reti con 73 assist. In scadenza nel 2023, a 29 anni, Zaha potrebbe lasciare a sorpresa la formazione londinese e secondo fonti inglesi, sarebbe un profilo più che gradito a José Mourinho per la sua polivalenza sul fronte d'attacco.