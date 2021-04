tmw Orlandi: "De Bruyne-City caso raro. Le aziende al servizio degli atleti sono futuro”

Il caso del rinnovo di Kevin De Bruyne con il Manchester City è diventato tale non tanto per le cifre dell’accordo, quanto per il fatto che il giocatore belga non è stato assistito nell’operazione da un procuratore, ma solamente da suo padre e da un avvocato. Sarà questa la strada per il futuro? "Per il momento è meglio parlare di un caso raro". Ne è convinto Alessandro Orlandi, fondatore di Studio Assist and Partners: “Le contrattazioni senza agenti rappresentano ormai casi isolati, ma ovviamente bisogna contestualizzare ogni situazione".

La figura del procuratore resta centrale, quindi? Immagino soprattutto nelle serie minori.

“Il mercato spontaneo non esiste più nemmeno in Serie A e chiaramente l’assistenza sportiva di professionisti è diventata fondamentale, in qualsiasi categoria. Se vogliamo ragionarla in un’ottica futura, la figura dell’agente singolo è oramai quasi superata. Il futuro è rappresentato dalle aziende di servizi che operano a 360º a favore dell’atleta".

Questo anno abbondante di pandemia ha riscritto anche le regole del mestiere degli agenti?

“Abbiamo dovuto ritarare il nostro modus operandi. Attività purtroppo meno dinamiche e umane, ma contatti più assidui anche se digitali. La programmazione, la multidisciplinarietà e la perseveranza hanno fatto, e faranno, la differenza".

Alcuni procuratori si sono buttati, come anche i club, nel mondo degli eSports. Sappiamo che Studio Assist & Partners ha stretto un’importante collaborazione. Ce ne può parlare?

“In Italia sono ancora isolati i casi in effetti, ma sicuramente gli Esports rappresentano un ramo importante su cui investire per diversificare il proprio operato. La nostra ambizione, ci porta ad avere sempre un occhio attento al futuro".

La sua azienda lavora anche con molte importanti calciatrici. Per la Nazionale femminile inizia un periodo molto importante con Europei e Mondiali all’orizzonte. Come sta il nostro calcio in rosa?

“L’estate 2022, tra l’Europeo in Inghilterra e l’avvento del professionismo, sarà un periodo importante per il calcio femminile italiano. È in continua crescita, sotto tutti i punti di vista; sono certo che le nuove generazioni ci sorprenderanno, a patto che seguano i giusti esempi, con la stessa serietà e determinazione, di chi ha lottato per raggiungere questi traguardi storici. Dalla nostra ottica, siamo felici ed orgogliosi di aver investito nel movimento femminile già parecchi anni fa, con lungimiranza ed estrema convinzione".

A che punto siamo col tanto atteso passaggio al professionismo?

“Manca poco più di un anno e sarà una tappa storica per lo sport nazionale. Finalmente anche le calciatrici italiane, saranno considerate professioniste, al pari delle tante colleghe all’estero e dei colleghi del calcio maschile. Anche se molte di loro, hanno sempre avuto un approccio da professioniste navigate, sin dal primo giorno in cui hanno iniziato a giocare".